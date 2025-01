UFC Fight Pass AO VIVO: veja onde assistir lutas e o card principal

O UFC inicia o ano de 2025 com um evento espetacular, trazendo grandes nomes do MMA e promessas do esporte. A noite será repleta de ação, com combates no card principal e preliminar. Os fãs poderão acompanhar tudo ao vivo pelo UFC Fight Pass , com confirmação a partir das 18h (horário de Brasília).

Card Principal: Mackenzie Dern x Amanda Ribas Lideram a Noite

O card principal, que começa às 21h (horário de Brasília), terá como luta principal Mackenzie Dern contra Amanda Ribas, duas estrelas do peso-palha feminina. Outros combates de destaque incluem Santiago Ponzinibbio enfrentando Carlston Harris e Cesar Almeida medindo forças com Abdul Razak Alhassan. Confira o card completo:

Mackenzie Dern x Amanda Ribas

Santiago Ponzinibbio x Carlston Harris

César Almeida x Abdul Razak Alhassan

Chris Curtis x Roman Kopylov

Christian Rodriguez x Austin Bashi

Punahele Soriano x Uros Medic

Essas lutas serão transmitidas exclusivamente no UFC Fight Pass .

Card Preliminar: Promessas e Experiência no Octógono

O card preliminar começa às 18h e contará com lutadores talentosos e estreantes em busca de destaque. As três primeiras lutas poderão ser vistas gratuitamente no Facebook, YouTube e TikTok do UFC. Confira os combates do card preliminar:

José Johnson x Felipe Bunes

Marco Tulio x Ihor Potieria

Thiago Moisés x Trey Ogden

Preston Parsons x Jacobe Smith

Ernesta Kareckaite x Nicolle Caliari

Magomed Gadzhiyasulov x Bruno Lopes

Fátima Kline x Viktoriia Dudakova

Nurullo Aliev x Joe Solecki

Horários e Onde Assistir ao UFC Hoje

Os fãs podem acompanhar o evento ao vivo pelo UFC Fight Pass , a partir das 18h com o card preliminar, e às 21h com o card principal. Para quem deseja assistir gratuitamente, as três primeiras lutas do card preliminar estarão disponíveis nas redes sociais oficiais do UFC, incluindo Facebook, YouTube e TikTok.

Prepare-se para o Primeiro Evento do UFC em 2025

Com um card recheado de lutas emocionantes, o evento de hoje promete marcar o início do calendário do UFC em grande estilo. Não perca a oportunidade de assistir aos melhores lutadores em ação ao vivo pelo UFC Fight Pass .