Último resultado da Lotofácil teve 4 ganhadores; confira

O sorteio da Lotofácil Concurso 3304 foi realizado nesta segunda-feira (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira abaixo os números sorteados, a premiação e as principais informações para quem participou da aposta.

Os números sorteados foram: 01-03-04-05-07-09-10-11-12-14-15-19-20-21-23. Se você participou, é hora de verificar seu bilhete para saber se está entre os ganhadores.

O Concurso 3304 da Lotofácil distribuiu prêmios em diversas faixas de acertos. Veja abaixo:

Para o próximo sorteio, que acontece nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2025, a estimativa de prêmio da Lotofácil é de R$ 1.700.000,00.

Jogar na Lotofácil é simples: você escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Para ganhar, basta acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível apostar nas lotéricas ou por meio dos canais digitais da Caixa.

A probabilidade de ganhar na Lotofácil varia conforme o número de dezenas marcadas:

Se você foi um dos ganhadores do Concurso 3304, pode resgatar o prêmio em qualquer lotérica credenciada (para valores de até R$ 1.903,98) ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores superiores a R$ 10.000,00 são pagos em até dois dias úteis após a solicitação.

Fique atento ao próximo sorteio da Lotofácil e garanta sua aposta até as 19h (horário de Brasília) do dia 28/01/2025. Boa sorte!

