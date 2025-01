Veja como consultar o resultado do Sisu 2025

Neste domingo (26), serão divulgados os resultados da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) . Os candidatos que participaram da seleção poderão consultar as listas de aprovados no site oficial do programa ( https ://acessounico .mec .gov .br /sisu ). Essa edição do Sisu oferece uma única oportunidade de ingresso nas universidades públicas do país, atendendo a uma demanda de candidatos para o primeiro e o segundo semestre de 2025.

Como funciona o Sisu 2025?

O Sisu utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como seletivos para selecionar candidatos a vagas em universidades públicas. Para participar, o estudante deve ter feito o Enem 2024 e obter nota acima de zero na redação . É importante destacar que os treinadores não são aceitos no processo seletivo.

Cronograma do Sisu 2025

Em 2025, o Sisu terá apenas uma edição , semelhante ao que aconteceu em 2024. O cronograma da seleção é o seguinte:

Resultado da 1ª chamada : 26 de janeiro de 2025

: 26 de janeiro de 2025 Período de matrícula : 27 a 31 de janeiro de 2025

: 27 a 31 de janeiro de 2025 Manifestação de interesse na lista de espera : de 26 a 31 de janeiro de 2025

: de 26 a 31 de janeiro de 2025 Resultado das listas de espera : divulgação será de acordo com os dados definidos por cada universidade participante.

Quem pode participar do Sisu?

O Sisu 2025 destina-se aos alunos que fizeram o Enem 2024 e atingiram nota superior a zero na redação . A seleção não aceita candidatos que ainda não tenham concluído o ensino médio ou que não frequentem a esses níveis de nota mínima. Portanto, somente os candidatos aptos a participar do Enem são elegíveis para ingresso nas universidades por meio do Sisu.

Como consultar o resultado do Sisu 2025?

Para acessar o resultado do Sisu 2025 , o candidato deverá entrar no site oficial do programa . No portal, estarão as listas de aprovados, que contêm informações fornecidas sobre a classificação dos candidatos em cada curso. O resultado da 1ª chamada será publicado em 26 de janeiro , e os aprovados terão até o dia 31 de janeiro para realizar a matrícula.

Lista de espera do Sisu

Além da 1ª chamada, os candidatos não selecionados podem optar por participar da lista de espera do Sisu . Para isso, o estudante precisa manifestar seu interesse entre 26 e 31 de janeiro de 2025 . O resultado da lista de esperanças as universidades divulgarão, de acordo com o calendário de cada instituição.

Total de vagas do Sisu 2025

Neste ano, o Sisu 2025 oferece um total de 261.779 vagas distribuídas por 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Esse número representa uma ampla oportunidade para candidatos de todas as regiões do país, com exceção de Rondônia , que não terá vagas oferecidas no programa.

Como o Sisu seleciona os candidatos?

A seleção do Sisu é feita com base na nota do Enem do candidato. Cada curso de graduação tem uma nota de corte, que varia conforme a demanda e a competição entre os candidatos. Além disso, as vagas são distribuídas conforme a ordem de classificação, e cada universidade determina o semestre de ingresso dos aprovados, não permitindo a escolha entre o primeiro ou segundo semestre.

O que fazer após consultar o resultado?

Após consultar o resultado do Sisu 2025 , os candidatos aprovados deverão se atentar ao período de matrícula , que ocorrerá de 27 a 31 de janeiro de 2025 . Aqueles que não foram selecionados na 1ª chamada poderão se inscrever na lista de espera e aguardar uma possível vaga em chamadas posteriores.

Conclusão

O Sisu 2025 representa, portanto, uma oportunidade significativa para milhares de estudantes ingressarem no ensino superior público. Com 261.779 vagas em diversas áreas de conhecimento, o programa oferece, assim, acesso à educação superior de qualidade em todo o Brasil. Além disso , para os candidatos, é fundamental ficar atento ao cronograma e seguir as orientações para garantir, dessa forma, sua matrícula e participação no processo.