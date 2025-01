Vídeo | Temporal causa alagamentos e deixa desalojados em Venda Nova

Um forte temporal atingiu o município de Venda Nova do Imigrante no final da tarde desta segunda-feira (6), transformando avenidas em rios, alagando casas e deixando carros ilhados. A Defesa Civil já havia emitido um alerta para a região, prevendo pancadas de chuva acompanhadas de raios e ventos fortes.

A Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante informou que em função do acumulado de 65 mm de chuva, sendo aproximadamente 60 mm concentrados em apenas 1 hora, diversas áreas do município sofreram impactos significativos, com registros de alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de barreiras e trechos rodoviários afetados.

O Rio Viçosa transbordou, causando alagamentos nos bairros Tapera, São Pedro e Mineti. No bairro Tapera, o transbordo afetou diretamente 6 famílias, que foram desalojadas. Nos bairros São Pedro e Mineti, cerca de 100 imóveis foram atingidos por alagamentos.

Desalojados

Já no bairro São João, teve pontos de inundação distantes do leito do rio, devido ao acúmulo de águas pluviais, gerando transtornos para os moradores.

Além das 6 famílias do bairro Tapera, 2 famílias do bairro Vila Betânia também ficaram desalojadas em razão do risco estrutural no imóvel de dois pavimentos causadas pelo avanço das águas.

Rodovias

O trecho conhecido como “viaduto”, na BR 262, chegou a ficar interditado devido à enxurrada que alagou a pista. Também teve o registro de fluxo de água passando sobre o asfalto, árvores caídas ao longo do trecho, mas sem obstrução da via.

Na subida do trevo do Caxixe para a Comunidade Brambila, teve o registro de ocorrência de três barreiras caídas. Duas barreiras estão ocupando metade da pista, dificultando a passagem de veículos e exigindo maior cuidado.

Já na rodovia Pedro Cola, no km 3, sentido Venda Nova para Castelo, ocorreu o acúmulo de água na pista observado próximo à Fazenda Carnielli.

Precaução

Segundo informado pelo gerente municipal de Defesa Civil do município de Venda Nova, Gleidson Eustáquio Ferreira, diante da continuidade das precipitações e das condições de risco observadas, os munícipes devem evitar áreas alagadas e quaisquer regiões próximas a rios e encostas. Redobrar a atenção nas rodovias, principalmente em trechos com indicação de fluxo de água ou barreiras caídas.

Além disso, deve ser evitado o tráfego de motocicletas, especialmente nos trechos relatados na BR 262 e rodovias vicinais. Permanecer atento aos avisos das autoridades e buscar abrigo em locais seguros nas áreas afetadas. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante pelo telefone (28) 99919-1389 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Prefeitura atuando

A Defesa Civil também comunicou que a Prefeitura está atuando ativamente no monitoramento das áreas de risco e na prestação de assistência às famílias desalojadas. Equipes já estão realizando inspeções nas rodovias e nos bairros mais afetados, com o objetivo de garantir a segurança da população.

Veja vídeo:

Imagens: Redes Sociais