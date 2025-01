Warriors x Heat AO VIVO: horário e onde assistir partida da NBA

Nesta quarta-feira (8), às 00h (horário de Brasília), Golden State Warriors e Miami Heat se enfrentam, em confronto válido pela 36ª partida da temporada regular da NBA 2024/2025. Contudo, onde assistir Warriors x Heat ao vivo?

A partida, que será realizada na casa Golden State Warriors, localizada no Chase Center, Califórnia, Estados Unidos, contará com transmissão exclusiva do serviço de streaming NBA League Pass.

Até o momento, o Golden State Warriors tem um retrospecto de 18 vitórias e 17 derrotas. Em sua última partida, perdeu para o Sacramento Kings jogando em casa, pelo placar de 99 a 129.

Já o Miami Heat, também vem de derrota para o Sacramento Kings, por 123 a 118. No momento, o Heat tem 17 vitórias e 17 derrotas, porém, vem de três derrotas consecutivas, o que está deixando o torcedor cada vez mais impaciente.

Prováveis escalações

Golden State Warriors: Stephen Curry (PG), Klay Thompson (SG), Andrew Wiggins (SF), Draymond Green (PF) e Kevon Looney (C).

Miami Heat: Kyle Lowry (PG), Tyler Herro (SG), Jimmy Butler (SF), Caleb Martin (PF) e Bam Adebayo (C).

Ficha técnica de Golden State Warriors x Miami Heat

Data: 8 de janeiro de 2025 (quarta-feira)

8 de janeiro de 2025 (quarta-feira) Hora: 00h (horário de Brasília)

00h (horário de Brasília) Local: Chase Center, Califórnia, Estados Unidos

Chase Center, Califórnia, Estados Unidos Onde assistir Warriors x Heat: NBA League Pass (streaming)