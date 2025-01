Wolfsburg x Holstein Kiel ao vivo pela Bundesliga: veja onde assistir

Nesta sexta-feira (24), às 16h30 (horário de Brasília), Wolfsburg recebe o Holstein Kiel na Volkswagen Arena, localizada em Wolfsburg, na Alemanha, em confronto válido pela 19ª rodada da Bundesliga. Porém, onde assistir Wolfsburg x Holstein Kiel ao vivo?

A partida contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura) e também, do OneFootball.

O Wolfsburg chega para o confronto após perder para o Bayern de Munique por 3 a 2, em confronto válido pela 18ª rodada da Bundesliga. Atualmente, a equipe alemã ocupa a 7ª colocação da competição, com 27 pontos conquistados.

Já o Holstein Kiel, que vive uma situação delicada na competição alemã, também vem de derrota, por 3 a 1, para o Hoffenheim. No momento, o Holstein Kiel ocupa a 17ª colocação da Bundesliga, com apenas 11 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Wolfsburg: K. Grabara; J. Maehle, K. Koulierakis, D. Vavro, K. Fischer; B. Dardai, M. Arnold, Y. Gerhardt; J. Wind, M. Amoura, T. Tomas.

Holstein Kiel: T. Weiner; M. Komenda, D. Zec, M. Ivezic; F. Porath, L. Rosenboom, N. Remberg, A. Bernhardsson, S. Machino, M. Knudsen; P. Harres.

Ficha técnica de Wolfsburg x Holstein Kiel

Data: 24 de janeiro (sexta-feira)

24 de janeiro (sexta-feira) Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, na Alemanha

Volkswagen Arena, em Wolfsburg, na Alemanha Onde assistir: SporTV (TV por assinatura) e OneFootball