Yuri Lima volta com Iza e agradece cantora por perdoar traição

Yuri Lima se declarou para Iza em uma postagem nas redes sociais, nesta quinta-feira, 2. Ele confirmou que ambos estão novamente em um relacionamento. O casal havia se separado em julho, após o jogador ter traído a cantora enquanto ela estava grávida da filha, Nala. “Você é a mulher da minha vida toda!”, começou.

Leia também: Claudia Leitte fala após acusação de racismo religioso: ‘muito sério’

Na foto, Yuri fala sobre o significado de família: “Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu.”

E continuou: “Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos, e são tantos com vocês duas. Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa.”

Por fim, ele explicou o motivo de ter realizado a postagem: “E eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que sejam dois anos, e mais dois anos, e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito.”

Estadão Conteudo