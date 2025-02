Abram alas e confiram a programação do Carnaval de Vitória 2025

Vitória é a porta de entrada do carnaval do Brasil. A alegria e as alegorias vão tomar conta do Sambão do Povo nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, uma semana antes da folia oficial, como já é tradicional no Espírito Santo. Além de muita animação, os três dias de festejos garante uma movimentação financeira que ultrapassa os R$ 40 milhões e geram cerca de seis mil empregos diretos e indiretos.

Confira a programação do Carnaval de Vitória 2025:

21 de fevereiro: Grupo A

Rosas de Ouro

Império de Fátima

Mocidade da Praia

Independente de Eucalipto

Andaraí

Independentes de São Torquato

Pega no Samba

22 de fevereiro: Grupo Especial

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte

23 de fevereiro: Grupo B

Unidos de Barreiros

Mocidade Serrana

Tradição Serrana

Chega Mais

União Jovem de Itacibá