Ação contra caça ilegal acha armas, luneta e até paca congelada no ES

Em menos de 24 horas, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizou três grandes apreensões de armas de fogo e munições no Espírito Santo. Até mesmo óculos de visão noturna, silenciadores e uma paca congelada foram encontrados. As ações, que ocorreram nos municípios de Fundão, Itaguaçu e Cariacica, resultaram na localização de 1.409 munições intactas de diferentes calibres e 18 armas de fogo, além de outros equipamentos utilizados em atividades ilícitas. Duas pessoas foram detidas durante as ocorrências.

Fundão

Na tarde de quinta-feira (13), a equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (Cotama) do BPMA se dirigiu à localidade de Chapoá, zona rural de Fundão, para investigar uma denúncia de caça ilegal de animais silvestres com armas de fogo.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram uma sacola plástica contendo 760 munições do lado de fora da casa do suspeito. O homem de 49 anos negou envolvimento em atividades ilícitas, mas admitiu possuir duas armas com registros vencidos. Durante buscas na residência, foram encontrados dois garruchões, sete espingardas, um revólver calibre 22, quatro silenciadores, cinco miras a laser, óculos de visão noturna e uma câmera de trilha. O suspeito foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.

Itaguaçu

Também na tarde de quinta-feira, uma guarnição do BPMA se deslocou até o distrito de Itaimbé, em Itaguaçu, para verificar outra denúncia de caça ilegal. O indivíduo denunciado foi localizado em sua casa e, ao ser informado sobre a denúncia, afirmou ter praticado caça apenas no passado, permitindo a verificação do local.

Durante a inspeção, foram encontradas duas pistolas, cinco espingardas, um garruchão, carregadores de armas, diversos acessórios e 174 munições. O homem de 66 anos foi conduzido à 15ª Regional de Colatina. No freezer, foi encontrada uma paca congelada.

Cariacica

Na noite de quinta-feira, durante patrulhamento na Reserva Biológica Duas Bocas, em Cariacica, a equipe do Cotama avistou dois indivíduos em uma motocicleta que fugiram ao perceberem a presença da guarnição.

Na fuga, o carona jogou uma mochila no chão, onde foram encontradas 475 munições, três lunetas e um supressor de ruídos. Apesar do patrulhamento na região, os suspeitos não foram localizados. O material apreendido foi entregue na 4ª Delegacia Regional de Cariacica.