Na manhã deste sábado (15), um avião caiu em Quadra, interior de São Paulo, e as equipes de resgate confirmaram as vítimas fatais do acidente. O casal Nelson José Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74 anos, não sobreviveram à queda da aeronave.

Quem foi as vítimas do acidente de avião em Itapetininga?

Nelson Ponzoni, piloto experiente, teve passagens por grandes companhias aéreas, como Varig e Vasp. Conhecido no setor da aviação, ele era uma figura respeitada. Vivien, sua esposa, foi psicóloga e professora. O casal residia em São Paulo, mas possuía uma casa de veraneio próxima ao Clube de Voo em Quadra, local de onde a aeronave decolou.

Detalhes do Acidente de Avião em Itapetininga

O avião caiu perto da Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, que conecta a Quadra a Tatuí (SP). De acordo com a Defesa Civil, a aeronave decolou do Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), no bairro Guarapó, com destino a um voo local de curta duração.

Incêndio Após a Queda da Aeronave

Após o acidente, imagens mostraram um incêndio se espalhando pelo canavial onde o avião caiu. Os bombeiros, que atuaram para apagar as chamas, enfrentaram dificuldades devido à fumaça e aos restos ainda em combustão, o que dificultou a identificação dos destroços da aeronave.

Investigação do Acidente de Avião em Itapetininga

As Autoridades locais, em colaboração com a Defesa Civil, iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado e enviará técnicos para avaliar os destroços da privacidade e esclarecer as diretrizes do acidente.

Histórico de Voos da Aeronave

Informações preliminares indicam que a aeronave era utilizada com frequência para voos recreativos na região. Nelson Ponzoni, com vasta experiência, pilotava regularmente a aeronave, participando das atividades da Aeroquadra.

Comunitários em Luto Pelo Acidente em Itapetininga

A queda do avião envolveu grande comoção em Quadra, especialmente entre amigos e familiares do casal. O Clube de Voo, uma das principais atrações da cidade, foi cenário dessa tragédia que deixou a comunidade em luto.

Mensagem dos Familiares das Vítimas

Em uma nota breve, os três filhos do casal agradeceram pelo apoio recebido e pediram respeito à privacidade neste momento de dor. Eles aguardam a liberação dos corpos para realizar o velório e sepultamento.

Alerta para a Segurança de Aeronaves Pequenas

O acidente de avião em Itapetininga levanta novamente a discussão sobre a segurança de aeronaves de pequeno porte. Os especialistas destacam a importância de manter a manutenção regular das aeronaves e seguir protocolos rigorosos de segurança nos clubes de voo.

Próximos Passos da Investigação do Acidente de Avião

As investigações sobre o acidente prosseguirão nos próximos dias, com a análise dos destroços da aeronave. O Cenipa divulgará as informações oficiais assim que concluir a investigação, esclarecendo as causas da queda.