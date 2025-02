Acidente mobiliza PRF, SAMU e Bombeiros próximo a presídio

Na manhã desta quinta-feira (27), um homem de 37 anos ficou ferido após um acidente na BR-116, em Caxias do Sul. O caso aconteceu no km 149 da rodovia, próximo ao Presídio Regional de Caxias do Sul, e envolveu dois veículos. O trânsito foi temporariamente interrompido.

Colisão entre Renault Sandero e Volkswagen Gol

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Renault Sandero e um Volkswagen Gol colidiram enquanto trafegavam no sentido Zona Sul. Como consequência do impacto, o motorista do Sandero perdeu o controle do carro, que acabou capotando.

Bombeiros resgatam vítima presa no carro

Após o acidente, o condutor do Sandero ficou preso dentro do veículo capotado. Por essa razão, o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para realizar o resgate. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Central. No entanto, seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Outros ocupantes não sofreram ferimentos

Embora a colisão tenha sido grave, os ocupantes do Volkswagen Gol saíram ilesos. Além disso, a PRF já iniciou a análise da ocorrência para determinar as causas do acidente. Dessa forma, será possível entender melhor a dinâmica da colisão.

Bloqueio temporário da rodovia

Para garantir a segurança dos envolvidos e permitir o atendimento da vítima, a BR-116 precisou ser interditada por alguns minutos. No entanto, assim que o resgate foi concluído e os veículos foram removidos, o tráfego voltou a fluir normalmente.

Atendimento contou com apoio do Samu

Além da presença da PRF e do Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestando os primeiros socorros. Como resultado da atuação rápida, a vítima recebeu assistência imediata, reduzindo possíveis complicações.

BR-116 exige atenção constante dos motoristas

Atualmente, a BR-116 é uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. Por isso, a atenção dos motoristas deve ser redobrada, principalmente em trechos urbanos. Nesse sentido, o respeito às normas de trânsito é fundamental para evitar novos acidentes.

Autoridades investigam as causas do acidente

Até o momento, ainda não há informações sobre o que pode ter provocado a colisão. Portanto, a Polícia Rodoviária Federal segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes.

Diante disso, o acidente reforça os riscos constantes na BR-116 e a necessidade de condução responsável para garantir a segurança de todos que trafegam pela rodovia.