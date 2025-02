Acidente trava trânsito em rodovia; motociclista gravemente ferido

Um acidente na BR-381 envolvendo uma moto e um carro deixou o trânsito congestionado na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (24). Como consequência, o motociclista sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido com urgência pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Motociclista teve as pernas amputadas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto da colisão foi extremamente forte, o que resultou na amputação das pernas do motociclista. No entanto, as autoridades ainda não informaram a dinâmica do acidente e as possíveis causas da batida.

Vítima foi socorrida e levada ao hospital

Logo após o acidente, uma equipe do Samu chegou ao local rapidamente para prestar os primeiros socorros. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Betim, onde recebeu atendimento especializado. Apesar do resgate imediato, o estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Congestionamento afeta motoristas na BR-381

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o acidente ocorreu no quilômetro 490, no sentido Belo Horizonte. Como resultado, às 7h20, o congestionamento já chegava a 1,5 quilômetro, principalmente devido à interdição da faixa central.

Equipes atuam para liberar a rodovia

Tanto a PRF quanto a concessionária Arteris Fernão Dias trabalham para liberar o trecho o mais rápido possível. Enquanto isso, motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas para evitar atrasos.

Recomendações para os motoristas

Diante da lentidão no trânsito, a PRF recomenda que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem do trecho afetado e sigam todas as orientações da sinalização. Além disso, aplicativos de trânsito, como Google Maps e Waze, podem ser ferramentas úteis para encontrar caminhos menos congestionados.

Alternativas de desvio

Para minimizar os impactos do congestionamento, motoristas podem optar por vias secundárias e rodovias próximas. Entre as principais opções, a MG-050 e a LMG-800 surgem como alternativas viáveis para aqueles que desejam evitar atrasos prolongados.

Investigação sobre a causa do acidente

Até o momento, ainda não há informações concretas sobre as circunstâncias do acidente na BR-381. No entanto, as autoridades devem analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas para entender o que realmente aconteceu e se houve algum fator determinante para a colisão.

Histórico de acidentes na BR-381

A BR-381, frequentemente chamada de “Rodovia da Morte“, é conhecida pelo alto número de acidentes. Geralmente, fatores como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e condições precárias da via contribuem para o elevado índice de ocorrências ao longo do trecho.

Acompanhe atualizações sobre o trânsito

Por fim, motoristas que precisam passar pela região podem acompanhar a situação do tráfego por meio dos canais oficiais da PRF e da concessionária Arteris Fernão Dias. Novas informações sobre o acidente na BR-381 serão divulgadas ao longo do dia.