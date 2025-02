Adriane Galisteu comemora alta e atualiza estado de saúde

Adriane Galisteu recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado, 8, após ser submetida a uma cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal. A apresentadora utilizou as redes sociais neste domingo (9), para tranquilizar seus seguidores sobre seu estado de saúde.

“Estou me recuperando, me sentindo melhor, mas tem momentos que ainda dou umas rateadas. Mas aproveitei o domingo para descansar e fazer reunião também. As olheiras continuam, tudo bem”, disse Galisteu.

A apresentadora ainda agradeceu aos fãs pelo carinho durante sua recuperação: “Preciso agradecer muito o carinho de vocês, o cuidado. Eu recebi muitas mensagens carinhosas me desejando melhoras e eu já estou ficando melhor”, afirmou.

Internada às pressas na última quinta-feira, 6, Adriane chegou ao hospital diretamente do aeroporto, após uma viagem à Itália. Com febre alta persistente, ela passou por exames que identificaram um quadro de pielonefrite, uma infecção urinária grave, e a presença de um cálculo no trato urinário, que obstruía a passagem da urina.

O bloqueio levou à necessidade de um procedimento cirúrgico de urgência, realizado na sexta-feira, 7. Após a operação, a apresentadora foi transferida da semi-intensiva para o quarto e, no dia seguinte, recebeu alta.

Estadao Conteudo