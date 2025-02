‘Ainda Estou Aqui’ perde Bafta para ‘Emília Pérez’

Ainda Estou Aqui perdeu o Bafta 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Emilia Pérez, da França, foi quem levou o chamado Oscar inglês. Disputavam também na categoria A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), Kneecap (Irlanda) e Tudo que Imaginamos como Luz (Índia).

Jacques Audiard, diretor do longa, agradeceu o troféu e o dedicou a atriz Karla Sofía Gascón, apesar das controvérsias. “Acima de tudo, gostaria de agradecer a todos os artistas maravilhosos que deram vida a este filme e que estão aqui conosco esta noite”, disse ele. “Minha querida Zoe, minha querida Selena, Giorgini, Paul, Juliet, Camille, Clement, Julia e sua equipe, mas também você, minha querida Karla Sofía, que eu beijo. Estou profundamente orgulhoso do que conquistamos juntos. Vida longa a Emilia Pérez!”, declarou. Zoe Saldaña ganhou como Melhor Atriz Coadjuvante.

O diretor Walter Salles e Fernanda Torres estavam na cerimônia – ela não concorreu na categoria de atuação. Considerado o “Oscar inglês”, o Bafta é a premiação cinematográfica mais importante do Reino Unido.

Ainda Estou Aqui foi a sexta produção brasileira a ser indicada na categoria de melhor filme estrangeiro. Os outros longas que passaram pelo prêmio foram Central do Brasil (1999), Abril Despedaçado (2001), Cidade de Deus (2004), Diários de Motocicleta (2004) e Trash – A Esperança Vem do Lixo (2014).

O filme de Walter Salles ainda vai disputar o Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme. A premiação ocorre dia 2 de março.

Diretora da Netflix fala sobre posts polêmicos de atriz

A diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, falou pela primeira vez sobre o escândalo na campanha de divulgação de Emilia Pérez. A companhia não descarta a possibilidade de verificar as publicações de seus astros e estrelas nas redes, para evitar que casos como o de Karla Sofía Gascón se repitam. No entanto, ela também admite que, na prática, fazer essa sondagem não é algo simples.

Em entrevista ao The Town Podcast, Bajaria esclareceu que não faz parte da política de Hollywood analisar redes sociais, mas admite que há pessoas reavaliando o processo. “Será que isso será uma prática padrão daqui por diante? Acho que o time fez um trabalho incrível na campanha (de Emilia Pérez) e este caso está levantando perguntas e fazendo muitas pessoas repensarem.”

Com 13 indicações ao Oscar, Emilia Pérez enfrenta uma crise na divulgação desde que publicações antigas de Karla Sofia vieram à tona. “É uma pena porque (o caso) desviou o olhar de tudo isso. Também é uma pena para Zoe (Saldaña) e Selena (Gomez) que estão há seis meses fazendo campanha.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadao Conteudo

