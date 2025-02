Al-Ahli Saudi x Al-Nassr ao vivo: onde assistir Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira (13), às 14h30 (horário de Brasília), Al-Ahli Saudi e Al-Nassr se enfrentam, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Saudita, contudo, onde assistir Al-Ahli Saudi x Al-Nassr ao vivo?

A partida, que será realizada no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, contará com transmissão da BandSports (TV fechada) e também, do Canal GOAT (YouTube).

Como chegam as equipes?

O Al-Ahli Saudi chega para o confronto após vencer o Al Fateh por 2 a 0, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. No momento, o time de Roberto Firmino ocupa a 5ª colocação da competição, com 38 pontos conquistados.

Sobretudo, o Al-Nassr também vem de vitória, sobre o Al Feiha, por 3 a 0. Atualmente, o time de Cristiano Ronaldo ocupa a 3ª colocação da competição saudita, com 41 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Ahli Saudi (Matthias Jaissle): Edouard Mendy; Merih Demiral, Roger Ibañez e Matteo Dams; Gabri Veiga e Aljohani; Riyad Mahrez, Firas Al-Buraikan e Galeno; Ivan Toney.



Al-Nassr (Stefano Pioli): Bento; Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Laporte e Salem Alnajdi; Ângelo, Brozovic, Otávio e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo e Jhon Durán.

Campeonato Saudita: ficha técnica de Al-Ahli Saudi x Al-Nassr

Data: 13 de fevereiro (quinta-feira)

13 de fevereiro (quinta-feira) Hora: 14h30 (horário de Brasília)

14h30 (horário de Brasília) Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)

