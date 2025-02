Al-Hilal x Persepolis ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (4), às 15h (horário de Brasília), Al-Hilal e Persepolis se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da AFC. Contudo, onde assistir Al-Hilal x Persepolis ao vivo?

A partida, que será realizada na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita, contará com transmissão do exclusiva do Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Albulayhi e Lodi; Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Hamdan e N. Al-Dawsari; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Persepolis: Beiranvand; Moharrami, Ansari, Rabikhah e Mahini; Ah Madzadeh, Kamiyabinia e Mosalman; Urunov, Ali Alipour e Amiri. Técnico: Branko Ivankovic.

Ficha técnica de Al-Hilal x Persepolis

Data: 4 de fevereiro (terça-feira)

4 de fevereiro (terça-feira) Hora: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela

Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela Onde assistir: Disney+ (streaming)

