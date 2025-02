Al-Nassr x Al-Ettifaq AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (21), às 14h (horário de Brasília), Al-Nassr e Al-Ettifaq se enfrentam, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Nassr x Al-Ettifaq ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, contará com transmissão da BandSports (TV por assinatura) e Canal GOAT (YouTube).

Como chegam as equipes?

Em seu último confronto, o Al-Nassr empatou sem gols com o Persepolis, em confronto válido pela 8ª e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da AFC. Atualmente, no Campeonato Saudita, a equipe de Cristiano Ronaldo ocupa a 4ª colocação da competição, com 44 pontos conquistados até o momento.

Já o Al-Ettifaq, que ocupa a 10ª colocação do Campeonato Saudita, com 25 pontos conquistados, também vem de empate, contra o Qadsia, por 1 a 1, em confronto válido pela 6ª rodada da Copa do Golfo.

Prováveis escalações

Al-Nassr (técnico Stefano Pioli): Bento, Najdi, Alwajami, Aymeric Laporte e Al Ghanam; Abdullah Alkhaibar, Marcelo Brozovic, Otávio e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo e Jhon Durán.

Al-Ettifaq (técnico Saad Ali Al-Shehri): Rodak; Yousef, Madu, Abdullah Khateeb e Al-Oteibi; Medrán, Mukhtar Ali, Vitinho, Wijnaldum e João Costa; Toko Ekambi.

Ficha técnica de Al-Nassr x Al-Ettifaq

Data: 21 de fevereiro (sexta-feira)

21 de fevereiro (sexta-feira) Hora: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Estádio Al -Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita

Onde assistir ao vivo

BandSports (TV por assinatura) e Canal GOAT (YouTube)

