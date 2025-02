Al-Orobah x Al-Nassr AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (28), às 16h (horário de Brasília), Al-Orobah e Al-Nassr se enfrentam, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Orobah x Al-Nassr ao vivo?

A partida, que será realizada no Al Jouf University Stadium, em Sakakah, na Arábia Saudita, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Canal Goat, no YouTube.

Como chegam as equipes?

O Al-Orobah chega para o confronto após vencer o Dhamk por 2 a 1, também em confronto válido pelo Campeonato Saudita. Atualmente, o clube ocupa a 13ª colocação da competição, com 23 pontos conquistados.

Já o Al-Nassr, que também vem de vitória, sobre o Al Wehda, por 2 a 0, ocupa a 3ª colocação do Campeonato Saudita, com 47 pontos conquistados até o momento.

Prováveis escalações

Al-Orobah (técnico Adnan Hamad): Gaëtan Coucke; Hamed Al-Maghati, Ismal Kandouss, Hussain Al-Showaish e Ibrahim Al Zubaidi; Karlo Muhar e Jóhann Gudmundsson; Mohannad Abu Taha, Abdulmalek Al-Shammeri e Fawaz Al-Torais; Omar Al-Somah.

Al-Nassr (técnico Stefano Pioli): Bento; Nawaf Boushal, Mohammed Al-Fatil, Aymeric Laporte e Majed Qasheesh; Aiman Yahya, Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Ali Al-Hassan e Abdulrahman Ghareeb; Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Ficha técnica de Al-Orobah x Al-Nassr

Data: 28 de fevereiro (sexta-feira)

28 de fevereiro (sexta-feira) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Al Jouf University Stadium, em Sakakah, na Arábia Saudita

Al Jouf University Stadium, em Sakakah, na Arábia Saudita Onde assistir: Canal Goat (YouTube)

