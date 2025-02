Anchieta recolhe abelhas que representavam risco para a população

Uma equipe da Gerência de Segurança Pública e Social formada por membros da Defesa Civil e dos guarda-vidas recolheu, na tarde desta quarta-feira (12), em Mãe-Bá, um enxame de abelhas.

Os agentes fizeram a captura das abelhas que estavam perto de uma residência, na comunidade de Mãe-Bá, colocando os moradores em risco.

A população pode acionar a Prefeitura de Anchieta para resolver casos de enxame de abelhas. Desde que sejam casos que realmente estejam colocando pessoas em risco. O telefone é (28) 99276-7629.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui