Ator de velozes e furiosos que morreu: confira detalhes

O ator Peter Navy Tuiasosopo, famoso por interpretar E. Honda no filme Street Fighter – A Última Batalha (1994), morreu aos 61 anos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Manoah Tuiasosopo, ao site TMZ nesta terça-feira (11).

A causa da morte foi complicações cardíacas.

Filho presta homenagem emocionante

Manoah usou o Facebook para lembrar o pai com carinho. “O meu pai viveu uma vida maravilhosa, e de nenhum jeito o seu impacto termina aqui. A sua força, amor, compaixão e gentileza vão ser sentidas para sempre”, escreveu.

Foto: Reprodução | Frame Youtube

Antes da fama, uma carreira no futebol americano

Antes de brilhar no cinema, Tuiasosopo jogou futebol americano. No entanto, sua paixão pela atuação falou mais alto. Consequentemente, ele estreou nos cinemas em 1991, no filme Tirando o Time de Campo, onde interpretou um capitão durão e honrado. A partir daí, esse perfil de personagem se tornou sua marca registrada.

O papel inesquecível como E. Honda

Em 1994, ele ganhou seu papel mais icônico: E. Honda na adaptação de Street Fighter. No filme, seu personagem deixou de ser apenas um lutador de sumô e virou cameraman e aliado de Chun-Li (Ming-Na Wen). Mesmo com as críticas ao longa, os fãs do jogo nunca esqueceram sua atuação.

Participação em “Velozes & Furiosos” e outros sucessos

Depois de Street Fighter, Tuiasosopo continuou atuando. Em 2001, ele fez uma participação no primeiro Velozes & Furiosos. Além disso, apareceu em filmes como Batman & Robin (1997), O Escorpião Rei (2002), Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro (2002) e Speed Racer (2008).

Atuação marcante na TV

Na televisão, o ator também deixou sua marca. Ao longo de sua carreira, ele fez participações em séries populares, como NCIS (2013), Ray Donovan (2015), Black-ish (2015), New Girl (2012-2016), Mayans M.C. (2018) e Magnum P.I. (2021).

Legado e impacto no cinema

Desde a divulgação da notícia, muitos internautas começaram a buscar mais informações sobre o ator de Velozes & Furiosos que morreu. Mesmo que seu papel no filme tenha sido pequeno, é importante destacar que Tuiasosopo fez parte do início da saga e, além disso, esteve presente em várias outras produções de sucesso.

Comoção nas redes sociais

A morte do ator, portanto, gerou uma grande repercussão. Como resultado, fãs e colegas de profissão usaram as redes sociais para homenageá-lo. Além disso, muitos relembraram suas atuações marcantes e enfatizaram sua importância no cinema.

Desde que a notícia foi divulgada, muitos internautas começaram a buscar mais informações sobre o ator de Velozes & Furiosos que morreu. Mesmo que seu papel no filme tenha sido pequeno, é importante destacar que Tuiasosopo fez parte do início da saga e, além disso, esteve presente em várias outras produções de sucesso.

Despedida de um talento inesquecível

Aos 61 anos, Peter Navy Tuiasosopo se despede, deixando um legado marcante na TV e no cinema. Por isso, seus personagens continuam vivos na memória dos fãs, e além disso, sua contribuição para o entretenimento certamente jamais será esquecida.