Atração teatral gratuita em Cachoeiro neste domingo (16); confira

Em Cachoeiro, neste domingo (16) tem atração cultural para quem quiser sair rotina. A partir das 9h30, a Cia de Teatro “Boyásha” vai se apresentar na Praça de Fátima.

A atração será gratuita e aberta ao público. A Cia vai exibir o espetáculo “A Charanga dos Proscritos”.

Para alcançar todos os públicos, a equipe do teatro oferece acessibilidade e visita sensorial para os cegos, além de interpretação em Libras. Além disso, para quem solicitar, espetáculo é enviado, antecipadamente, por WhatsApp, pelo número (27) 99908-9041.

Na peça, a Cia utiliza como palco um “Fusca”, que chega ao local como numa expedição. A exposição e um espetáculo híbrido de musical, que se utiliza Bonecos, Máscaras e muitos outros recursos teatrais.

Em suma, o texto é uma releitura da famosa obra literária “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell.

A peça aborda, ainda, temas atuais como a manipulação política, o poder totalitarista, pobreza social e falta de informação.

Fonte de inspiração para a peça, a obra “A Revolução dos Bichos”, foi escrita na final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O livro foi rejeitado por diversas editoras e se tornou um dos mais emblemáticos clássicos da Literatura Moderna.

