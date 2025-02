Atriz de ‘Gossip Girl’ morre aos 39 anos; veja causa da morte

Morre, aos 39 anos, a atriz Michelle Trachtenberg. A artista é conhecida pelo papel na série teen norte-americana “Gossip Girl”, na qual interpretava Gerogina Sparks.

O “New York Post” divulgou a morte da atriz, nesta quarta-feira (26).

Causa da morte

Segundo informações, a causa da morte não foi revelada. A mãe de Michelle encontrou o corpo sem vida da atriz em um apartamento, em Nova York.”

No entanto, ainda de acordo com a fonte americana, Michelle Trachtenberg teria passado, recentemente, por um transplante de fígado. Devido a isso, em uma de suas interações com os fãs, Michelle teria afirmado está “feliz” e “saudável”.



Filmografia de Michelle Trachtenberg



Michelle Trachtenberg tinha um currículo extenso e participações memoráveis em filmes e séries. O seu papel mais conhecido foi em “Gossip Girl”. Mas a atriz também fez parte das séries “Buffy: a caça-vampiros”, “House”, “Law & Order” e “Criminal Minds” e nos filmes “17 outra vez”, “Contra Corrente” e “Uma Noite Mais que Louca”.

