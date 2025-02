Bahia x The Strongest: onde assistir e escalações

Nesta terça-feira (25) tem o jogo da volta do Bahia e The Strongest pela segunda fase prévia da Libertadores da América. O confronto vai acontecer na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30. Mas, afinal, onde assistir Bahia e The Strongest ao vivo?

A transmissão de Bahia e The Strongest ao vivo será pelo streaming da Paramount.

Como foi o jogo de ida?

No primeiro jogo entre as equipes, a partida terminou empatada em 1 a 1. Desse modo, o time que vencer, nesta terça (25) fica com a vaga. Por outro lado, se persistir um empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Bahia x The Strongest ao vivo?

Paramount (streaming)

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo [Luciano Juba]; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo [Luciano Juba]; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Rogério Ceni. The Strongest: Rodrigo Banegas; Luiz Castro, Adrián Jusino, Pedraza e Supayabe; Moriceau; Joel Amoroso, Leonel Lopez e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero y Enrique Triverio. Técnico: Antônio Carlos Zago.

