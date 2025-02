Banco do Nordeste: ES receberá orçamento histórico do FNE em 2025

O Espírito Santo terá o maior orçamento da história do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2025, com um crescimento de 40% em relação ao ano passado. A informação foi divulgada pelo superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, em participação no AquiPOD, na tarde da última terça-feira (18).

De acordo com o superintendente, o aumento é resultado de um esforço conjunto entre o banco, entidades, movimentos sociais e o Governo do Espírito Santo, que identificaram a necessidade de mais recursos para o desenvolvimento do Estado.

“Vimos que faltou recursos no ano passado. Existe uma metodologia do fundo que são as plenárias. Há uma reunião no início do ano com as entidades, movimentos sociais, Governo do Estado, Incaper, Fetaes e outros grupos para discutir o FNE. Temos feito isso todo ano e, agora, surgiu essa necessidade de aumento”, explicou Oliveira.

O Espírito Santo, que historicamente recebia 1,9% do orçamento do FNE, conquistou um aumento gradual nos últimos anos. Em 2023, o Estado alcançou a marca de 3% do orçamento, um recorde histórico. Para 2025, o aumento de recursos será da ordem de 0,5%, o que representa uma alta de R$ 400 milhões em relação ao ano passado. Esse percentual, segundo Oliveira, terá uma alavancagem gradativa.

“Há um compromisso de que, a cada ano, se aumente em 0,5% do valor do fundo, até chegarmos ao mínimo dos outros Estados, que é 5%”, afirmou o superintendente.

Com o novo orçamento previsto para 2025, o Espírito Santo terá R$ 1,1 bilhão do FNE para investir em projetos de desenvolvimento. Além disso, o Estado contará com R$ 1,5 bilhão de outras fontes de financiamento do Banco do Nordeste.

Impacto nos investimentos

O aumento do orçamento do FNE permitirá ao Espírito Santo investir ainda mais em obras importantes, como projetos de infraestrutura, agricultura e desenvolvimento social.

O superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo se mostrou otimista com o futuro do Estado e acredita que o aumento do orçamento do FNE trará benefícios significativos para a população.

FNE e Banco do Nordeste

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é um aporte financeiro criado pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da Região Nordeste do Brasil. Ele opera como um instrumento de política pública, fornecendo recursos para financiar projetos em diversos setores da economia nordestina.

Municípios Espírito Santo que fazem parte da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) entram na área de abrangência do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Isso deve-se a uma decisão política e econômica que visa a impulsionar o desenvolvimento de regiões com características socioeconômicas semelhantes às do Nordeste.

Embora o Espírito Santo não faça parte da Região Nordeste geograficamente, o Norte do estado compartilha alguns desafios e necessidades semelhantes, como disparidades regionais e estar em região de seca e semiárido.

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) é o principal agente financeiro responsável pela gestão e operacionalização do FNE.