Banda de Guaçuí se apresenta em evento nacional de motociclismo

Uma banda cover de rock capixaba participará do Prado Moto Rock, um dos maiores e mais tradicionais encontros de motociclismo do Brasil.

Neste ano, o evento vai acontecer de 18 a 23 de março, em Prado, na Bahia. O encontro reúne amantes do motociclismo e do rock. Nesse sentido, a programação inclui muita música, com bandas de vários lugares do país, passeios paradisíacos e gastronomia diversa.

Com um público esperado de mais de 100 mil pessoas, entre motociclistas, motoclubes, turistas e moradores, o Prado Moto Rock celebra, portanto, o estilo de vida sobre rodas e a energia vibrante do rock.

Dessa forma, o evento reúne milhares de motocicletas e triciclos. No local, o objetivo é criar um espetáculo visual e sonoro inesquecíveis.

Guaçuí no Prado Moto Rock

A Red Snow é uma banda tributo de Guaçuí que homenageia o lendário grupo californiano Red Hot Chili Peppers.

Os integrantes da banda cover se caracterizam como o conjunto original, com vista a se aproximar, ao máximo, do grupo referência. Desse modo, a Red Snow apresenta as performances e os maiores sucessos da Red Hot Chili Peppers.

Logo, a banda já se apresentou em Minas Gerais, Rio de Janeiro e por diversas cidades do Espírito Santo. Na Bahia, será a primeira vez que o grupo subirá no palco.

Para Gleidisson Peixoto, baterista da banda, composta por quatro integrantes, o convite para participar do evento será um grande divisor para a banda.

“A importância de participar desse evento é muito grande. O Prado Moto Rock é gigantesco. Este convite é o reconhecimento do nosso trabalho no chamado circuito de bandas do motociclismo. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, fazendo um trabalho que tem agradado a galera. Vai ser emocionante participar!”, afirma.

Além de Gleidisson, a Red Show é composta pelos músicos: Pedro Henrique (vocal), Bruno Simões (baixo), Marlon Ogioni (guitarra).