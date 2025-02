Banestes lucra R$ 392 milhões em 2024, e Casagrande comemora

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), celebrou, nesta terça-feira (25), o desempenho financeiro do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que registrou um lucro líquido de R$ 392 milhões em 2024.

Casagrande destacou que, nos últimos seis anos, a instituição tem apresentado um crescimento sustentável, fortalecendo a economia capixaba. Um dos indicadores desse avanço é o aumento significativo do número de acionistas, que saltou de 7 mil para 46 mil no período.

“É uma gestão de excelência, que impulsiona o crescimento do nosso estado”, afirmou o governador.

