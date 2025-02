Bárbara Evans explica por que bloqueou a mãe, Monique Evans

A influenciadora Bárbara Evans se pronunciou nesta segunda-feira (24), sobre o distanciamento de sua mãe, Monique Evans. A relação conturbada entre as duas ganhou atenção nas redes sociais depois que a ex-modelo revelou ter sido bloqueada pela filha e impedida de acompanhar a rotina dos netos.

Nos Stories, Bárbara afirmou que a decisão de cortar contato com a mãe foi motivada por mensagens recebidas durante uma discussão. Segundo a influenciadora, os áudios enviados por Monique teriam sido especialmente duros. “Nunca esperei ouvir todas aquelas coisas de uma mãe”, disse. Ela ressaltou que foi Monique quem rompeu a relação e que apenas respeitou a decisão: “Foi uma opção e escolha dela, não minha”.

A influenciadora, mãe de Ayla, de 2 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 1 ano, reforçou que tem registros das conversas e que não se tratou de uma briga trivial. “Eu hoje tenho a minha família e não admito certas coisas”, afirmou. Bárbara também pediu para que o público não julgasse a situação sem conhecer os detalhes e revelou que seu irmão não enfrenta a mesma situação com a mãe.

No desabafo, ela mencionou a dificuldade de lidar com familiares que enfrentam transtornos emocionais, sem citar diretamente Monique. “Sempre dei o meu melhor, mas tudo tem um limite”, concluiu.

A declaração foi feita depois que Monique Evans revelou ao portal Leo Dias que precisou criar um perfil falso para conseguir acompanhar os netos. “A gente ainda não está se falando, a gente precisa de tempo. Então, eu estou obedecendo, estou na minha”, afirmou.

Estadao Conteudo

