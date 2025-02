Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir Bundesliga

Nesta sexta-feira (7), às 16h30 (horário de Brasília), Bayern e Bremen se enfrentam, em um confronto que abre a 21ª rodada da Bundesliga. Contudo, confira onde assistir Bayern de Munique x Werder Bremen ao vivo!

A partida, que será realizada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura), OneFootball (streaming) e CazéTv (Youtube).

Em seu último confronto, o Bayern de Munique venceu o Holstein Kiel por 4 a 3, em confronto válido pela 19ª rodada da da Bundesliga. Atualmente, o Bayer é o líder da competição, com 51 pontos conquistados.

Já o Werder Bremen, também vem de vitória, sobre Mainz 05, por 1 a 0. No momento, o Bremen ocupa a 8ª colocação da competição alemã, com 30 pontos conquistados até o momento.

Bayern de Munique (Vincent Kompany): Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim e Guerreiro; Kimmich e Palhinha; Sane, Musiala e Coman; Kane.

Werder Bremen (Ole Werner): Werder Bremen: Zetterer; Pieper, Veljkovic e Jung; Weiser, Stage, Lynen e Kaboré; Schmid e Ducksch; André Silva.

