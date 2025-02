Bebê que morreu após ser esquecido em van era filho único; saiba mais

Na tarde de terça-feira (18), um bebê esquecido dentro de uma van escolar em Nerópolis, Goiás, acabou morrendo após passar horas trancado no veículo sob forte calor. O menino, identificado como Salomão Rodrigues Faustino, tinha apenas 2 anos. Ele era a única alegria do casal Vilmar e Giselle Faustino, que enfrentou anos de dificuldades para ter um filho.

Os pais de Salomão estão desolados com a perda irreparável do menino. Depois de três gestações interrompidas, o nascimento dele representou um verdadeiro milagre para a família. Nas redes sociais, a mãe expressou sua dor em mensagens emocionantes. Ela se despediu do filho e pediu justiça para que casos como esse não se repitam.

De acordo com as primeiras investigações, a van deveria deixar o menino na creche. No entanto, por alguma falha, ele permaneceu dentro do veículo sem que ninguém percebesse. Com o calor intenso dentro da van fechada, o pequeno ficou inconsciente. Quando o encontraram, já não apresentava sinais vitais.

A polícia apura o caso e investiga se houve negligência por parte dos responsáveis pelo transporte. Tanto o motorista quanto o monitor escolar podem responder por homicídio culposo, já que tinham a obrigação de garantir a segurança das crianças. O caso também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público.