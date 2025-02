Bispa Keila morreu! Causa da morte deixa fiéis em choque

A bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira e uma das principais líderes da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, faleceu neste sábado (1º), aos 52 anos. A informação foi confirmada pela Assembleia de Deus no Brás (AdBrás), que revelou que a causa da morte foi um mal súbito.

Uma vida dedicada ao ministério

Desde jovem, Keila Ferreira esteve envolvida na igreja. Nascida em 3 de abril de 1972, em Campinas (SP), ela se formou em Direito pela Universidade Paulista e em Teologia pelo Instituto Bíblico Ebenezer. Ao longo dos anos, seu compromisso com a fé a transformou em uma das principais referências femininas dentro da denominação.

Companheira de ministério de Samuel Ferreira

Casada há 34 anos com o bispo Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus no Brás e da CONAMAD (Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil), Keila sempre esteve ao lado do marido no crescimento da igreja. Juntos, eles construíram uma trajetória de liderança e serviço, alcançando milhares de pessoas.

Família e legado

Keila e Samuel tiveram dois filhos: Pastor Manoel Ferreira Neto, presidente da Assembleia de Deus em Campinas, e Marinna Ferreira, evangelista e líder da Frente Jovem do CORAFESP. Além disso, Keila era avó de Samuel Cássio Ferreira Netto e Manoel Ferreira Júnior, consolidando sua influência na nova geração da igreja.

Trabalho social e impacto na comunidade

Além da atuação na igreja, Keila Ferreira se destacou pelo trabalho social. Ela liderou projetos que ajudaram famílias carentes, mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens em busca de um propósito. Seu comprometimento ia além dos púlpitos, alcançando quem mais precisava.

Comoção entre fiéis e líderes religiosos

A notícia da morte de Keila Ferreira abalou a comunidade evangélica. Nas redes sociais, fiéis, pastores e diversas personalidades prestaram homenagens, destacando sua fé, seu amor ao próximo e o impacto de sua trajetória no ministério.

Velório e despedida

A Assembleia de Deus no Brás (AdBrás) anunciou que o velório e o culto fúnebre acontecerão na sede da igreja. O evento reunirá amigos, familiares e milhares de fiéis para as últimas homenagens a essa grande líder.

O legado que permanece

Mesmo com sua partida, Keila Ferreira deixa um legado forte dentro da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Sua dedicação ao evangelho, sua força no ministério e sua influência no trabalho social continuarão inspirando muitas pessoas.

Fé e esperança para o futuro

A igreja segue em oração e gratidão pela vida de Keila Ferreira. Seu exemplo de fé, serviço e amor ao próximo permanecerá no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.