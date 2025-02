Botafogo x Flamengo AO VIVO: onde assistir a final da Supercopa

Está chegando a hora de saber quem será o grande campeão da Supercopa Rei! Neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), Botafogo e Flamengo se enfrentam, em uma grande final, que definirá o campeão da Supercopa Rei. Contudo, onde assistir o jogo entre Botafogo x Flamengo ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, no Pará, contará com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Botafogo, que teve um ano antológico em 2024, com a conquista da Copa Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu “encaixar” seu estilo de jogo, porém, os jogadores titulares estrearam apenas na última partida, quando o alvinegro venceu o Fluminense por 2 a 1, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Aliás, o Fogão contou com as saídas de Luiz Henrique, Thiago Almada, Júnior Santos e Artur Jorge, o que diminui muito a qualidade técnica da equipe campeã da América em 2024. No Campeonato Carioca, o clube ocupa a 5ª colocação atualmente, com 9 pontos conquistados.

Já o rubro-negro, campeão da Copa do Brasil 2024, vencendo o Atlético-MG na grande final, não teve grandes baixas em seu elenco, ao contrário de seu próximo adversário, com exceção do ídolo Gabigol, que fechou com o Cruzeiro para temporada 2025. Sobretudo, em seu último jogo, o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, também em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, onde o Flamengo ocupa a 4ª colocação, com 9 pontos conquistados.

Prováveis escalações para a final da Supercopa

Botafogo (Carlos Leiria): John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Rafael Lobato), Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Flamengo (Filipe Luís): Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique.

Ficha técnica

Data: 2 de fevereiro (domingo)

2 de fevereiro (domingo) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Mangueirão, em Belém, no Pará

Mangueirão, em Belém, no Pará Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Ramon Abatti Abel (Fifa/SC) Assistentes: Neuza Ines Back (SP0 e Guilherme Dias Camilo (MG)

Neuza Ines Back (SP0 e Guilherme Dias Camilo (MG) 4º Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Matheus Delgado Candançan (SP) VAR: Wagner Reway (ES)

Wagner Reway (ES) AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

Onde assistir Botafogo x Flamengo

