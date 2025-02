Botafogo x Racing AO VIVO: onde assistir e escalações

O Botafogo de Futebol e Regatas tem uma difícil missão na noite desta quinta-feira (27). Isso porque, o Glorioso, se quiser ser campeão da Recopa Sul-Americana, precisará reverter o placar de 2 a 0, conquistado pelo Racing, na última semana, na Argentina.

Nesse sentido, o segundo confronto entre as duas equipes acontece no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, às 21h30. No entanto, onde assistir Botafogo e Racing ao vivo?

A transmissão será pelo canal da ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

No último domingo (23), o Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca. Há mais de 50 dias sem comando técnico e os últimos resultados ruins refletem isso. Contudo, para essa partida, o Glorioso conta com o retorno de peças importantes que podem ajudar a reverter o placar.

Por outro lado, o Racing está embalado e confiante. Com a vantagem no placar, o time argentino pode perder por um gol de diferença.

Prováveis escalações – Botafogo x Racing

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Artur, Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa.

Racing: Arias; Di Césare, Colombo e Quirós; Martirena, Zuculini, Nardoni, Rojas e Zaracho; Adrián "Maravilla" Martínez e Salas. Técnico: Gustavo Costas.