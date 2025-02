Cachoeiro realiza Conferência de Meio Ambiente nesta quinta-feira (13)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em consórcio com as prefeituras de Atílio Vivácqua e Vargem Alta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), realiza nesta quinta-feira (13) a 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. O evento vai acontecer das 8h às 17h, no auditório da Faculdade Multivix – Campus do bairro Independência, localizado na Rua Moreira.

Com o tema “Emergência Climática – Os Desafios da Transformação Ecológica”, o evento será um espaço importante para a discussão de ideias, troca de conhecimentos e construção de propostas voltadas para enfrentar a emergência climática e promover uma transformação ecológica em nosso município.

“É uma oportunidade para todos os cidadãos, estudantes, profissionais, e membros da sociedade civil se engajarem ativamente na construção de um futuro mais sustentável e resiliente”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Rogério Ribeiro do Carmo.

Programação

8h – Café da manhã/credenciamento

9h30 – Abertura da Conferência

Painel/ Tema principa: Meio Ambiente e Mudanças Climáticas – O desafio da Transformação Ecológica

11h30 – Almoço

12h30 – Eixos Temáticos

15h – Coffee Break/priorização das propostas

15h30 – Plenário

16h30-17h – Encerramento