Cachoeiro: prefeitura apresenta novos projetos a artesãos

Na última sexta-feira (14), o secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), Parraro Scherrer, reuniu sua equipe técnica com vários representantes das associações de classe do artesanato cachoeirense para apresentações de propostas e projetos que buscam fortalecer esta cadeia produtiva.

O principal objetivo da reunião foi dialogar com os representantes a geração de renda e visibilidade de seus trabalhos, contribuindo positivamente para o desenvolvimento sustentável dessas associações e comunidades de artesãos no município.

“A intenção é fomentar e contribuir com os processos de produção, divulgação e circulação dos produtos que nascem do rico e diverso saber artesanal presente em todo o município de Cachoeiro de Itapemirim Ao final de cada projeto, a experiência promoverá impacto social positivo no cotidiano dessas comunidades e ampliará a visibilidade de suas produções”, disse o secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer.