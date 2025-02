Café Campeão abrirá nova fábrica em Rio Novo do Sul

O Café Campeão abrirá uma nova unidade de produção em Rio Novo do Sul. A marca, em operação ininterrupta desde 1941, é uma das mais reconhecidas e tradicionais do Sul do Espírito Santo, com uma série de linhas prdutos.

Para a expansão, o Café Campeão incorporou a antiga fábrica do Café Frade. Nesse sentido, a empresa reformou e modernizou a estrutura para aumentar a capacidade de produção, e agora está pronta para iniciar as operações neste mês de fevereiro.

Leia também: Arcelor investirá R$ 4 bi e abrirá quase 3 mil vagas de emprego no ES

De acordo com Giovani Lima, diretor da empresa, com a nova fábrica a capacidade de produção do Café Campeão aumentará em 40%, passando de 200 para 280 toneladas de grãos, contando moagem e torrefação, todos os meses.

“Além de ampliar nossa capacidade, nosso projeto visa aproveitar a localização estratégica de Rio Novo, às margens da BR-101. Isso contribui para nossa logística de distribuição”, assinalou Lima.

Reestruturação

O Café Campeão seguirá com sua base em Cachoeiro de Itapemirim. “Vamos apenas mudar de endereço. Nossa base fiscal e centro de distribuição passarão para a avenida Mauro Miranda Madureira. Já a antiga fábrica, no bairro São Lucas, será destinada para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários”.

Ainda de acordo com o diretor, a empresa manterá todos os empregos em Cachoeiro e, ao mesmo tempo, abrirá novas oportunidades em Rio Novo do Sul.