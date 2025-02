Cafeicultura: município do Sul do ES recebe eventos de capacitação

Para o mês de fevereiro, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) tem definido quatro eventos ligados à cafeicultura no Estado, com foco na torra de café, manejo da irrigação, tecnologia e um seminário. Os municípios de Dores do Rio Preto, Jaguaré, Laranja da Terra e Marilândia sediam as ações, a partir da próxima semana.

O primeiro evento acontece na região do Caparaó capixaba: na terça-feira (11) e quarta-feira (12), o município de Dores do Rio Preto recebe o “Curso de Torra do Café”, no distrito de Pedra Menina. As vagas são limitadas (12) e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3559-1442.



Na próxima quinta-feira (13), é a vez da região noroeste. O município de Marilândia será sede do ‘Dia Especial: Manejo da Irrigação no Café Conilon’. Haverá instruções técnicas e palestra com o extensionista do Incaper Felipe Lopes Neves. O evento será no Córrego Agulha, Sítio Cantinho do Céu.



A partir do dia 18 (terça-feira), o Incaper promove, em parceria com a Prefeitura de Laranja da Terra, o curso “Melhorias da Produtividade com Uso de Tecnologias Inovadoras no Cultivo de café conilon e banana”. Ao todo serão oito encontros, com término no mês de abril, no auditório da Casa do Agricultor. Mais informações por meio do telefone (27) 9.9811-7784 ou do e-mail [email protected].



No município de Jaguaré, no norte do Espírito Santo, será realizado o Seminário “Café Conilon: Quantidade com Qualidade”, numa parceria com a prefeitura e os sindicatos Rural e dos Trabalhadores Rurais de Jaguaré. O evento acontece no Parque de Exposições Alfeu Sossai.



Confira abaixo a programação completa de cada evento:

Informações:

Curso de Torra de Café, em Dores do Rio Preto

Data: 11/02 (terça-feira) e 12/02 (quarta-feira).

Local: Sítio Família Protázio – Estrada Parque – Forquilha do Rio – Distrito de Pedra Menina – Dores do Rio Preto/ ES.

Obs: Vagas limitadas (12)

11/02 – Terça-feira

8h – Recepção dos inscritos;

9h – Teoria: Sabores e Aromas – Post Mortem;

12h – Almoço;

13h – Origens e aromas dos sabores dos cafés, balanço de energia, fases e marcadores;

16h – Encerramento;



12/02 – Quarta-feira

8h – Calibragem sensorial, mesas de cupping;

12h – Encerramento

Realização: Incaper e Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

Contatos: (28) 3559-1442 / [email protected]

Dia Especial: Manejo da Irrigação no Café Conilon, em Marilândia

Data: 13/02 – Quinta-feira

Hora: 13h às 16h.

Local: Córrego Agulha, Sítio Cantinho do Céu, Marilândia.

Localização: https://goo.gl/maps/SMgHYA7qR3E1hzAd9

Programação

13h – Inscrições

13h30 – Manejo da Irrigação: quando e quanto irrigar?

14h30 – Fertirrigação: vantagens e importância da limpeza do sistema de irrigação

15h30 – Instalação dos tensiômetros

16h – Coffee Break e encerramento

Palestrante: Felipe Lopes Neves, extensionista do Incaper

Realização: Inovagro, Fapes, Incaper

Apoio: Prefeitura de Marilândia e Menegussi

Seminário “Café Conilon: Quantidade com Qualidade”, em Jaguaré.



Data: 19/02 – Quarta-feira

Hora: 08h30 às 11h.

Local: Parque de Exposições Alfeu Sossai, em Jaguaré.



Realização: Prefeitura de Jaguaré.

Apoio: Incaper, Sindicato Rural de Jaguaré, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguaré.

Curso de Melhorias da Produtividade Com o Uso de Tecnologias Inovadoras no Cultivo de Café Conilon e Banana, em Laranja da Terra

Data: De 18/02 à 15/04

Hora: 18h às 22h

Local: Auditório da Casa do Agricultor – Laranja da Terra

Programação:

18/02 – Aula 1 Foliares de Alto Desempenho;

25/02 – Aula 2 Fisiologia do Estresse Térmico e uso de Protetores solar;

11/03 – Aula 3 Uso de Biológicos na Agricultura;

18/03 – Aula 4 Ácidos Humicos e Fulvicos;

25/03 – Aula 5 Polímeros na Agricultura;

01/04 – Vitaminas, aminoácido e algas e seus efeitos nas plantas;

08/04 – Utilização de composto e organomineral na nutrição de plantas;

15/04 – Encerramento e entrega dos certificados.



Realização: Incaper e Prefeitura de Laranja da Terra

Contatos: (27) 99811-7784 / [email protected]

Todos os eventos realizados pelo Incaper estão disponíveis em nosso site.