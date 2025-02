Câmara de Ibitirama tem contas de 2023 aprovadas pelo TCE-ES

A Câmara Municipal de Ibitirama, localizada na região do Caparaó, teve as contas referentes ao exercício de 2023 aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). A decisão foi tomada pelos conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal, que recomendaram a aprovação das contas apresentadas pelo presidente da Casa, Luciano Dias da Silva Neto (PSD).

Decisão favorável

De acordo com o relator do processo, conselheiro Davi Diniz de Carvalho, não foram identificadas irregularidades nas contas analisadas, o que resultou na decisão favorável à Câmara Municipal.

A aprovação das contas reforça a transparência e a responsabilidade fiscal da gestão legislativa municipal, garantindo o cumprimento das normas orçamentárias e contábeis exigidas pelos órgãos de controle.

Fiscalização

O Tribunal de Contas do Estado é o órgão responsável por fiscalizar e avaliar a gestão financeira dos poderes públicos, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos em conformidade com a legislação vigente.

