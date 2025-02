Campeonato Brasileiro 2025: CBF divulga tabela de jogos do Brasileirão

Nesta quarta-feira (13), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela do Brasileirão 2025, que começará no dia 29 de março.

A primeira rodada da competição já começa com tudo, com o jogão entre Palmeiras e Botafogo, que foram os protagonistas do Campeonato Brasileiro em 2024 e 2025. Além deste grande confronto, o duelo entre Flamengo e Internacional também promete agitar a 1ª rodada.

Se já não bastasse esses dois jogos incríveis para começar a competição nacional a todo vapor, a tabela revelou que a 1ª rodada terá mais dois confrontos entre grandes clubes nacionais, que são: Vasco x Santos e Grêmio x Atlético-MG.

Já na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos o primeiro clássico paulista, entre Palmeiras e Corinthians, que será realizado no Allianz Parque, entre 12 e 14 de abril. Agora, voltando para a 1ª rodada, o Corinthians visita o Bahia, enquanto o Fortaleza recebe o Fluminense.

Confira todos os jogos da 1ª rodada do Brasileirão 2025:

Flamengo x Internacional

Vasco x Santos

Palmeiras x Botafogo

São Paulo x Sport

Red Bull Bragantino x Ceará

Cruzeiro x Mirassol

Grêmio x Atlético-MG

Bahia x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

Juventude x Vitória

