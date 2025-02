Campeonato Paulista: onde assistir Inter de Limeira e Santos ao vivo

Domingo (23) tem Neymar em campo. O Santos visita o Inter de Limeira para garantir vaga nas quartas de finais do Campeonato Paulista.

O jogo é válido pela 12ª rodada e vai acontecer no estádio Major José Levy Sobrinho, às 18h30 (horário de Brasília). Mas como e onde assistir Inter Limeira e Santos ao vivo?

O jogo terá transmissão pelos streamings Nosso Futebol+, Zapping, Uol Play e pelo canal do YouTube CazéTV.

O Peixe vem de triunfo e conta com a melhora de adaptação e desempenho de Neymar. Liderando o Grupo B, com 15 pontos, o alvinegro precisa de apenas um empate para avançar.

Por sua vez, o Inter de Limeira vem de um frustrante empate com Água Santa. O time está, atualmente, na lanterna do Grupo A.

