Campeonato Paulista: onde assistir Novorizontino e Santos ao vivo

Domingo (9), tem Neymar em campo. É que a bola vai rolar entre Novorizontino e Santos, às 16h, pelo Campeonato Paulista. A partida será válida pela oitava rodada da competição, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi “Jorjão”. Mas, onde assistir Novorizontino e Santos ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Paulistão+, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Como chegam as equipes para disputa?

O Novorizontino é o vice-líder do grupo C e vem de um empate com o São Bernardo e conta o com apoio da torcida para vencer o confronto com o Santos e avançar na competição.

Já o Peixe vive uma lua de mel, com a volta do craque Neymar. Embora o time venha de um frustrante com o Botafogo-SP, está embalado e tenta assumir a liderança do grupo B.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Robson. Técnico: Eduardo Baptista

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (Gabriel Bontempo); Thaciano, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

