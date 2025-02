Campeonato Paulista: saiba onde assistir Santos e Noroeste

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, Santos e Noroeste entram em campo, nesta quarta (19). O jogo será na Vila Belmiro, às 19h15. Porém, onde assistir, Santos e Noroeste ao vivo?

Os torcedores que quiserem acompanhar o confronto, a transmissão se dará pelos streamings Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV.

Como chegam as equipes?

Com direito a gol do Neymar, o Peixe vem de uma vitória sobre o Água Santa, que concedeu a liderança do grupo ao time. Se o alvinegro conseguir mais um bom resultado, pode garantir a classificação para as quartas de final do Paulistão.

Por sua vez, o Noroeste não vence há nove jogos. Ao todo, são cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. A equipe bauruense é a terceira colocada no Grupo C, com sete pontos.

Onde assistir Santos x Noroeste ao vivo?

Uol Play

Nosso Futebol

Zapping TV

Possíveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

Noroeste: Felipe Alves; Maycon (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Blade (Denner), Thiago Lopes e Maykon Jesus (Jonatas Paulista); Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Allan Aal.

