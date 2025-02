Carta do Espírito Santo: um convite à sustentabilidade na COP 30

O Espírito Santo se prepara para sediar o Sustentabilidade Brasil 2025, um evento que ocorrerá em junho na Praça do Papa, em Vitória, e terá como ponto alto a elaboração da Carta do Espírito Santo, um documento que reunirá sugestões e propostas para os setores privado, governamental e terceiro setor, com o objetivo de construir um futuro mais sustentável para o planeta.

A carta será levada para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), a conferência global sobre o clima que será realizada em novembro, em Belém, Pará. O documento apresentará as contribuições do Espírito Santo para a construção de um futuro mais sustentável para o planeta.

“O Sustentabilidade Brasil se propõe a ser um espaço de diálogo aberto e construtivo sobre os desafios impostos pelas mudanças climáticas. O evento buscará promover a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes, com o objetivo de identificar e implementar ações eficazes que garantam um setor produtivo mais sustentável. O Espírito Santo tem se destacado no cenário nacional pela sua atuação em prol da sustentabilidade. O governador Renato Casagrande tem sido um defensor da agenda ambiental e tem trabalhado para integrar os esforços na busca por soluções para os desafios climáticos”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho.

Sobre o evento

Principal fórum de discussão e ação sobre sustentabilidade no país, a Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil chega, em 2025, à sua quinta edição. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória (ES). São esperados mais de 100 expositores, 120 palestrantes de alto nível e mais de 20 mil visitantes.