Casagrande é líder na corrida pelo Senado no Espírito Santo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), aparece como líder na corrida por uma das duas vagas ao Senado pelo Estado nas eleições de 2026, com 46,2% das intenções de voto. A pesquisa, realizada entre os dias 6 e 9 de fevereiro de 2025, foi divulgada pela Paraná Pesquisas na última segunda-feira (10).

A segunda vaga para o Senado está com disputa acirrada, com três candidatos tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais: o prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazzolini (Republicanos), com 22,5% das intenções de voto; o ex-governador Paulo Hartung, que atualmente não está filiado a nenhum partido, com 21,5%; e o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos), com 20,5% das intenções de voto.

Também foram citados o senador Fabiano Contarato, do PT, com 13,1%, o ex-deputado federal Carlos Manato, do PL, com 12,5%), o deputado federal Evair de Melo (PP), com 7,6%, o deputado federal Da Vitória (PP), com 6,4%) e o senador Marcos do Val (Podemos), com 6,3%.

A pesquisa foi realizada de 6 e 9 de fevereiro de 2025 no Estado do Espírito Santo. Ouviu 1.510 eleitores. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.