Casagrande e ministro discutem sobre obras na BRs 101 e 262 e EF-118

A infraestrutura logística do Espírito Santo foi tema de uma reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira (5) entre o governador Renato Casagrande, parte da Bancada Federal Capixaba e o Ministro dos Transportes, Renan Filho. As principais questões debatidas foram a situação das rodovias BR-262 e BR-101 e da EF-118.

Casagrande destacou que houve um avanço concreto na BR-262, onde “alocamos um recurso e o governo está nos ajudando com a questão do licenciamento ambiental, para que possamos, por meio do Dnit, fazer a contratação da obra”, disse, afirmando ainda que a duplicação da BR-101 está prestes a dar um passo significativo, com a licitação prevista para abril deste ano.

Outro ponto abordado na agenda foi a discussão sobre o investimento adicional na EF-118, que ligará Cariacica, na Grande Vitória, até Anchieta, um projeto que terá aporte de R$ 6 bilhões do Governo Federal. Com as audiências públicas já realizadas, o projeto avança, agora, a fase de implementação.

O governador também abordou sobre a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que se conecta com a Estrada de Ferro Vitória-Minas. “Discutimos a renovação da FCA, que se liga com a estrada de ferro Vitória X Minas. Há a necessidade de investimentos no contorno de Belo Horizonte e de um ramal ferroviário de João Neiva até o complexo portuário em Aracruz”, explicou Casagrande, enfatizando a importância desses investimentos para a logística do Estado, especialmente em relação aos portos.

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, expressou seu otimismo quanto ao impacto dos projetos no desenvolvimento do Espírito Santo. “Esse conjunto de investimentos no Estado do Espírito Santo, na BR-101, na BR-262, na EF-118, além da interlocução para viabilizar novos investimentos a partir da Ferrovia Centro-Atlântica, impulsionarão o Espírito Santo para outro patamar de desenvolvimento, que passará a integrar ainda mais a malha nacional”, declarou o ministro.