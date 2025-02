CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil 2025; confira

A tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2025 foi divulgada neste domingo (9), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). São 40 confrontos em jogos únicos, nos dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de fevereiro. Os mandantes serão os times com posicionamento inferior no ranking nacional de clubes. A partir desta edição, os visitantes não contam mais com a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade, haverá decisão por pênaltis.

O Atlético-MG vai disputar a primeira partida da Copa do Brasil. O time do técnico Cuca enfrenta o Tocantinópolis, no dia 18 de fevereiro às 19h em Tocantins. No mesmo dia, às 21h30, o Vasco da Gama joga com o União Rondonópolis, no Mato Grosso.

O Grêmio estreia contra o São Raimundo no dia 19, em Boa Vista (RR), já o Fluminense enfrenta o Águia de Marabá, do Pará, no dia 26, em local ainda a ser definido. Três times de São Paulo também serão visitantes nesta primeira fase da Copa do Brasil.

A Ponte Preta encara o Concórdia no dia 26, em Santa Catarina. O Red Bull Bragantino joga com o Souza, no dia 27, na Paraíba. No mesmo dia, o Novorizontino duela com o Rio Branco, no Espírito Santo. Um paulista mandante nesta primeira fase é a Portuguesa, que no dia 27 recebe o Botafogo da Paraíba.

Além dos 80 times da primeira fase, outras 12 equipes entrarão na Copa do Brasil 2025 diretamente na terceira fase, prevista para abril e maio: Botafogo, Palmeiras, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. As duas partida finais da Copa do Brasil estão programadas para os dias 2 e 9 de novembro.

