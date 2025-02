Celular explode no bolso de jovem durante compras; veja vídeo

Uma jovem de 18 anos viveu um grande susto ao ter o celular explodindo no bolso enquanto fazia compras em uma loja de Anápolis (GO). O acidente aconteceu de repente. Primeiro, ela sentiu um calor intenso. Depois, percebeu que o aparelho estava pegando fogo.

Explosão causa ferimentos graves

O impacto da explosão foi forte o suficiente para causar queimaduras de primeiro e segundo graus. A jovem se machucou na mão, no antebraço e também sofreu ferimentos no dorso e nas nádegas. Assustados, os clientes da loja chamaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros.

Por que um celular pode explodir?

Pode parecer coisa de filme, mas celulares explodem por vários motivos. O mais comum é o superaquecimento da bateria, que pode acontecer quando o aparelho está exposto ao calor ou sofre algum defeito interno. Além disso, o uso de carregadores falsificados e quedas frequentes também aumentam o risco de um acidente assim.

Como evitar esse tipo de acidente?

Ninguém quer passar por um susto desses, certo? Para evitar que o celular exploda no bolso, algumas dicas podem ajudar:

Não use carregadores de baixa qualidade ou sem certificação.

ou sem certificação. Evite deixar o celular exposto ao sol ou a altas temperaturas .

. Remova capas muito grossas , que dificultam o resfriamento do aparelho.

, que dificultam o resfriamento do aparelho. Não carregue o telefone no bolso traseiro por muito tempo, principalmente se ele estiver quente.

O que fazer se o celular pegar fogo?

Se o celular começar a superaquecer ou pegar fogo, o mais importante é manter a calma. Primeiro, afaste o aparelho do corpo e tente tirá-lo da roupa rapidamente. Se houver chamas, jogue terra, areia ou use um extintor. Nunca tente apagar o fogo com água, pois a bateria de lítio pode reagir mal ao contato.

Incidentes com baterias estão cada vez mais comuns

Nos últimos anos, o número de casos de baterias de celular explodindo aumentou. Algumas explosões acontecem porque a bateria já está desgastada, enquanto outras ocorrem por defeitos de fabricação. Por isso, sempre vale a pena ficar de olho no estado do seu aparelho e seguir as recomendações de segurança.

Jovem foi socorrida e passa bem

Depois do susto, a jovem recebeu atendimento médico em um hospital da região. Apesar das queimaduras, ela está fora de perigo. O modelo do celular ainda não foi divulgado, e as autoridades seguem investigando o caso.