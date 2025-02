Cena de filme! EUA choca ao testar canhão a laser; confira o vídeo

A Marinha dos Estados Unidos testou pela primeira vez a arma a laser Helios, conforme um relatório oficial divulgado em 31 de janeiro. O experimento ocorreu a bordo do destróier USS Preble, onde o sistema atingiu um drone em movimento.

Esse avanço marca um passo importante no desenvolvimento de armas de energia direcionada para defesa contra ameaças aéreas e navais, incluindo drones e embarcações.

Uma imagem divulgada pela Marinha mostra o momento exato do disparo, registrado por câmeras infravermelhas. O feixe de luz intensa, semelhante aos efeitos vistos em filmes de ficção científica, evidencia a potência da tecnologia.

O relatório confirma o sucesso do teste e registra que a arma atingiu o alvo. No entanto, a Marinha não divulgou a data exata nem os detalhes técnicos dos resultados. Confira abaixo um video do teste, divulgado pela Marinha dos EUA.

Com informações da Marinha dos Estados Unidos