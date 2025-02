Champions League: onde assistir Celtic x Bayern de Munique ao vivo

Os playoffs da Champions League vão continuar nesta quarta (12). O Celtic vai receber o Bayern de Munique, no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, às 17h. Os times vão em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio. Contudo, onde assistir Celtic e Bayern de Munique ao vivo?

Quem quiser assistir, a partida terá transmissão ao vivo pela TNT Sports (TV fechada) e pela Max (streaming).

Celtic e Bayern de Munique apresentam situação opostas nesta edição de Champions League. O time escocês quer voltar às oitavas da competição depois de 12 anos. Por outro lado, o Bayern teme viver o pesadelo de ficar de fora do mata-mata pela primeira vez em 20 anos.

O time alemão terminou a fase de grupos em 12º lugar, com 15 pontos. Já o Celtic ficou em 21º, com 12 pontos.

