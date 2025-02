Chef Paulo Yoller morreu: causa da morte choca fãs e admiradores

O chef Paulo Yoller morreu na tarde do último sábado (8), em Belo Horizonte , aos 36 anos. A Flandoli Gestão de Talentos , agência que cuidava da carreira do cozinheiro, confirmou a notícia neste domingo (9). Até o momento, ninguém divulgou a causa da morte.

O que aconteceu com Paulo Yoller?

Na manhã de sábado, Paulo Yoller apareceu nos stories do Instagram aproveitando um bloco de Carnaval ao lado da namorada, Carol Toledo . Algumas horas depois, ele solicitou registros de um lanche em Belo Horizonte , cidade onde comandava o CJ’s Burger, Treats & Fries .

A notícia de sua morte pegou todo o mundo de surpresa e deixou amigos, fãs e colegas de profissão consternados. A agência que o representava divulgou um comunicado oficial:

“Com pesar, informamos o falecimento de Paulo Yoller, premiado chef de cozinha, ocorrido na tarde do sábado, 08 de fevereiro de 2025. Natural de São Paulo, Paulo deixou um legado de excelência na culinária, conquistando o reconhecimento por seu talento, criatividade e paixão pela gastronomia.”

Quem foi Paulo Yoller?

Paulo Yoller se destacou no cenário gastronômico com seu talento e criatividade. Ele ficou famoso por revolucionar o conceito de hambúrguer artesanal no Brasil. Como fundador da hamburgueria Meats , em São Paulo, ele apostou em combinações ousadas de ingredientes, como tucupi, foie gras e maioneses autorais .

Nos últimos anos, ele trabalhou como consultor gastronômico e liderou o CJ’s Burger , em Belo Horizonte. Sempre questionado e apaixonado pelo que fazia, Yoller esteve presente em eventos gastronômicos, festivais e até programas de TV.

A repercussão e as homenagens

Assim que a notícia foi fornecida, chefs renomados, amigos e clientes adquiriram as redes sociais para prestar homenagens. Muitos lembraram o carisma e o talento de Yoller, que sempre buscava inovar e trazer novas experiências gastronômicas.

A morte do chef Paulo Yoller morreu e isso representa uma grande perda para a gastronomia brasileira, mas seu legado continua vivo. Seu trabalho e suas criações seguem inspirando novos chefs e amantes da boa comida.