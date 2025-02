Chelsea x West Ham ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (3), às 17h (horário de Brasília), Chelsea e West Ham se enfrentam, em confronto válido pela 24ª rodada da Premier League. Contudo, onde assistir Chelsea x West Ham ao vivo?

A partida, que será realizada no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Em seu último jogo, o Chelsea perdeu para o Manchester City, por 3 a 1, em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League. Atualmente, a equipe ocupa a 6ª colocação da competição, com 40 pontos conquistados.

Já o West Ham, que ocupa a 15ª colocação da competição inglesa, com 27 pontos conquistados, vem de empate com o Aston Villa, por 1 a 1.

Chelsea (Enzo Maresca): Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernandez; Noni Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

West Ham (Graham Potter): Alphonse Areola; Vladimir Coufal, Max Kilman e Konstantinos Mavropanos; Wan-Bissaka, Tomás Soucek e Edson Álvarez, Emerson Palmieri; Lucas Paqueta e Mohammed Kudus; Jarrod Bowen.

